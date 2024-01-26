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Güncel
AA 26.01.2024 16:41

Şırnak ile Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak ve Siirt’te kar nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak ile Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde de 12 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapalı yolları açma çalışmasını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'te kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu Şirvan ilçesinin Yamaçlı, Elmadalı ve Ormanbağı köyleri ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının devam ettiği Şirvan ilçesinin Cevizlik bölgesindeki karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

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