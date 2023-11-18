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Güncel
İHA 18.11.2023 11:15

Binbir zahmetle üretiliyor, litresi 180 ila 200 liradan satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçları, gelir kaynağı oluyor. Defne ağaçlarının meyvelerinin kaynatılması ile üretilen defne yağının litresi 180 ila 200 TL'ye alıcı buluyor.

Binbir zahmetle üretiliyor, litresi 180 ila 200 liradan satılıyor

Hatay'ın Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde dağlık arazilerde kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyveleri çırpma yoluyla veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor.

Sabun yapımının yanı sıra kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor. 71 yaşındaki Mehmet Söker 50 yıldır defne yağı yaparak aile geçimine destek oluyor. Defne yağının çok değerli olduğunu ve her zaman pazar sıkıntısı çekmeden alıcı bulduğunu dile getiren Mehmet Söker, "Yağı elde etmek çok zahmetli ve uzun bir süreç ama sonunda elde edilen yağ çok kıymetli ve çok doğal. Defne ağaçlarından topladığımız defne tohumlarını ayıklıyoruz. Sonra kazana koyup yaklaşık 2 gün süren bir kaynatma işleminden geçiriyoruz. Kazandan boşalttıktan sonra leğenlerin içine koyup eziyoruz ve çıkan yağı süzgeçten geçirip tekrar 2 saat boyunca kaynatıp, üste çıkan yağı alıyoruz” dedi.

Söker, defne yağının birçok yararı olduğuna da değinerek, "Eklem ağrılarına iyi geliyor, cildi yeniliyor. Saç dökülmesine karşı bu yağdan defne sabunu yapıyoruz. Saçların dökülmesini önlüyor, saçları besliyor. Defne yağı bu faydaları sayesinde Türkiye'nin her yerinde tanınıyor" ifadelerini kullandı.

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Hatay
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