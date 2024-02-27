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Güncel
İHA 27.02.2024 09:22

Bilek güreşi grup müsabakaları Gümüşhane’de yapıldı

Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Erkek-Kız grup müsabakaları 14 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla Gümüşhane’de yapıldı.

Bilek güreşi grup müsabakaları Gümüşhane’de yapıldı

Türkiye’de bilek güreşi sporunda önemli bir yere sahip olan Gümüşhane’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon 2 gün boyunca Aydın Doğan Spor Salonunda düzenlendi.

Başarılı olanların doğrudan Türkiye Birinciliği için mücadele etmeye hak kazandığı müsabakalara Gümüşhane, Ağrı, Trabzon, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Samsun, Tokat ve Rize’den 300’e yakın sporcu, antrenör ve yönetici katıldı.

Vatandaşların da izlediği müsabakaların ardından bir açıklama yapan milli bilek güreşçi ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Davut Altuntaş, “Gümüşhane olarak 5 yıldır bu organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Yıldızlara, gençlere yaptık. Şuanda da kız ve erkek olarak gençler grup müsabakalarını yaptık. 300’e yakın sporcumuz katıldı. Bunun hem bizim için hem de ilimiz için çok güzel katkıları olduğunu düşünüyorum. Organizasyonla hem esnafımıza katkı sağlandı hem de ilimizin tanıtımına katkı sağlandı. Gelen kafilelerin de geri dönüşleri bize çok güzel oldu. Hem biz hem halkımız hem de esnafımız Gümüşhane misafirperverliğini göstermiş olduk. En önemlisi de kazasız belasız bitirdik organizasyonu. Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu. 

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