Bilecik Valiliği öncülüğünde başlatılan "Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum Projesi" kapsamında merkeze bağlı Çukurören köyündeki Arpalık Mahallesi'nde, İl Özel İdaresi personellerince evlerin duvarları, kapıları ve pencerelerinde boyama çalışması yaptı.

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, AA muhabirine, 150 yılı aşkındır ürettikleri kırmızı biberin evlerin duvarlarında kurutulduğu zamanlarda köye yerli ve yabancı turistlerin geldiğini söyledi.

Biber sezonu başladığı zaman İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinden ziyaretçiler geldiğini dile getiren Dündar, şöyle konuştu:

"Ağırlıklı olarak hafta sonları profesyonel ve amatör fotoğrafçılar köyümüzü ziyaret ediyor. Bunun yanında turlar da düzenleniyor. Gelen ziyaretçilerimiz çalışma ve düzenleme yapılması isteğinde bulunuyorlardı. Sayın Valimize ilettik ve İl Özel İdaresince Arpalık Mahalle'miz boyandı. Boyanmış evlerin duvarlarına biberlerimizi astığımız zaman görselliği daha güzel olacak. Sezonda köyümüze 5 bin civarında ziyaretçimiz geliyor."

Evi boyanan 80 yaşındaki Yeşariye Tozman da evinin boyanmasından mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.