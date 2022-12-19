Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yaban keçisi sayısını belirlemek için 2016-2017 av sezonunda başlattığı envanter çalışmasına bu yıl da devam etti.

İl genelindeki 5 avlakta yıl boyu çalışan ekipler, 1316 yaban keçisini kayıt altına aldı.

Son yapılan envanter çalışmasıyla kentteki yaban keçisi sayısının yaklaşık 3 bine ulaştığı belirlendi.

Ekipler, sahadaki envanter çalışmasında dürbün, teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik aletler de kullandı.

Yaban keçilerinin il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde yoğunlukla görüldüğü tespit edildi.

Yetkililer, yaban keçisi popülasyonunun artmasında kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının sonuç verdiğini belirterek, yasa dışı yaban keçisi avlamanın cezasının 250 bin lira olduğunu hatırlattı.