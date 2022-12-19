Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ses cihazıyla kaçak avlanan kişiye 3 bin lira ceza
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ses cihazı kullanarak kaçak avlanan kişiye 3 bin 531 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ilçede yürüttükleri av koruma kontrol faaliyetlerinde Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan araziden yoğun kuş sesi geldiğini fark etti.
Bölgede inceleme yapan ekipler, bir kişinin Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak ses cihazıyla avlandığını tespit etti.
Ses cihazı ve otomatik av tüfeği ile vurulan yaban hayvanına el koyan görevliler, kaçak avlanan kişiye 3 bin 531 lira cezai işlem uyguladı.
Etiketler: Muğla Kaçak Avcılık
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