Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, güvenlik güçleri, 16 Aralık'ta Maan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Delabih'in öldürülmesiyle ilgili bir şüphelinin yakalanması için Maan vilayetine bağlı Hüseyniye bölgesinde operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 polis hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Zanlının öldürüldüğü operasyon sonucu 8 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü, 16 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Maan vilayetine bağlı Hüseyniye bölgesinde yasa dışı eylemlerde bulanan bir gruba müdahale esnasında Maan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrezzak Delabih'in başından vurularak hayatını kaybettiğini, iki emniyet görevlisinin de yaralandığını duyurmuştu.