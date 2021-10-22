Bilecik Valiliği, dün gece saatlerinden itibaren karın ağrısı, bulantı ve kusma semptomlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurular olduğunu söyledi.

Açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin tedavilerinin yapılarak taburcu edildiği vurgulanarak, acil serviste müşahede altında tutulan iki hastanın Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya tarafından ziyaret edildiği aktarıldı.

Vali Kızılkaya, "Konu Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Hastaların şikayet sebebi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir" dedi.