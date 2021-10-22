"Afete Hazırlık Kulübü Üyeleri AFAD Gönüllüsü Oluyor" temasıyla AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki Afetlere Hazırlık Kulübü öğrencilerine AFAD gönüllülük sistemi hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, doğa olayı ile doğal afet arasındaki farka dikkat çekti.

Eğitimin en önemli ayaklarından birinin AFAD gönüllük sistemi olduğunu anlatan Can şöyle konuştu:

"Şu anda 372 bin gönüllüye ulaştık Türkiye genelinde, hedefimiz bu yılın sonuna kadar 500 bine ulaşmak. Bir sonraki yılları da düşündüğümüzde biz milyonlarca vatandaşımızı bu sistemin içine dahil etmek istiyoruz.İkinci modelimiz Destek AFAD gönüllüsünde ise 18 yaşını doldurmak gerekiyor. Çünkü burada saha eğitimleri ve arazide çalışma ortamı var. Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde AFAD gönüllüleri çalıştılar. Destek eğitimi alan gönüllülerimizi saha çalışmalarına da dahil ediyoruz gönüllülük esasına göre. Oralarda vatandaşımızın hizmetinde çok büyük hayır dualar ve sevgilerle karşılandı arkadaşlarımız. 800'ün üzerinde gönüllümüz görev yaptı Kastamonu ve Sinop'ta. Asker, polis, AFAD gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları hep beraber kenetlenmiş bir şekilde biz orada o acıları dindirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik ve çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

Can, liselerde de AFAD gönüllülük sistemini yaymak istediklerini söyledi.