Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Tolga Balcı beraberindeki Strateji ve Bütçe Uzmanları Uğur Avşar ve Cihan Cenk Çiçek ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti, ardından Ağdacı ve Kutlubey yerleşkelerinde incelemede bulundu.

Rektörlük binası, merkezi araştırma laboratuvarı inşaatı, kütüphane binası, merkezi derslik ve yapımında sona gelinen bölgenin tek akıllı konferans salonu başta olmak üzere eğitim öğretim, araştırma ve yaşam alanlarını gezen Balcı, Rektör Uzun'dan bilgi aldı.

Kutlubey yerleşkesine Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle inşa edilen Engelsiz Yaşam Alanı'nı da yerinde gören heyet, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile öğretim üyelerinin de katıldığı toplantıda "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanına yönelik hazırlanan projelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Ülkemizin hedeflerine değer katmaya devam ediyoruz"

Rektör Uzun, iç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde ülkenin gelişimine katkı sunmanın en temel amaçları olduğunu anlattı:

Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalıştıklarını, sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten üniversite olmayı başardıklarını vurgulayan Uzun, şunları söyledi:

"Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini ekledik. Şimdiki hedefimiz ise gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek. Bir yandan yetkin akademik ve idari insan kaynağımızla nitelikli bireyler yetiştirirken, diğer yandan bölgemizi önceleyen anlayışla ülkemizin hedeflerine değer katmaya devam ediyoruz."

Uzun, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.