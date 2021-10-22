Devriye gezen sivil polis ekipleri, Ada Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen A.K'nin kimlik sorgulamasını yapmak istedi.

Kimliğini gösteren şüpheli ardından montunun cebindeki Roma dönemine ait olduğu ve kaçak define kazılarında bulunduğu tahmin edilen 44 sikke, 5 yüzük ve 5 objeyi polislere teslim etti.

Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.