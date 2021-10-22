Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kimlik kontrolü yapılan şüphelinin cebinde 54 tarihi eser bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, montunun cebinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 54 parça tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Devriye gezen sivil polis ekipleri, Ada Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen A.K'nin kimlik sorgulamasını yapmak istedi.
Kimliğini gösteren şüpheli ardından montunun cebindeki Roma dönemine ait olduğu ve kaçak define kazılarında bulunduğu tahmin edilen 44 sikke, 5 yüzük ve 5 objeyi polislere teslim etti.
Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Kütahya Kimlik Tarihi Eser
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