Karesi ilçesine bağlı 2. Sakarya Mahallesi Atak Sokak'taki üç katlı binanın birinci katında yaşayan Kevser Gider'e ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, Gider ve 4 yaşındaki oğlu Ömer Asaf Gider dumandan etkilendi. İtfaiye ekibi, dışarı çıkartılan Ömer Asaf'ın üşümemesi için montunu giydirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kevser Gider ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.