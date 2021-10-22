ÖSYM, 2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, kayıt işlemlerini 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapabilecek.

2021 YKS ikinci ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek.

2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, üniversite kayıtlarını 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabilecek.