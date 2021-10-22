Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, Doğan Güreş Paşa Mahallesi yapılacak caminin temel atma töreninde, caminin hayırlara vesile olmasını diledi.

Bundan sonra da böyle hayırların artmasını temennisinde bulunan Doğanoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Servet Ramazan da camilerin omuzların birbirine değdiği, zenginin fakirle, işçinin işverenle ve yönetenin yönetilenle hiçbir üstünlük ve ayrıcalık gözetmeksizin bir araya geldiği ve bütünleştiği en kıymetli mekanlar olduğunu söyledi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ise yeni camiler inşa etmeye her zaman ihtiyaçlarının olduğunu anlattı.

Hayırsever iş insanı Ömer Beyaz da camilerden daha güzel bir hayrın olmayacağının hadislerde belirtildiğinden bahsederek, temelini attıkları caminin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek protokol üyeleri tarafından butona basılıp caminin temeli atıldı.