Burdur yöresinde ilk defa görüntülenen bozayı, Çamlık köyünde Muzaffer Özdemir tarafından, Musa Mor'a ait incir bahçesine kurulan fotokapana yansıdı.

Özdemir, "8- 10 yıldır Çamlık'ta bozayı olduğunu duyuyorduk, dedikodusu vardı. İzlerini görüyorduk ama görüntüleyen yoktu. Halk arasında da 'izini gördüm' diyenlerle dalga geçiliyordu. Zaman zaman elma, üzüm ve incir bahçelerine zarar veriyordu" dedi.

Kendi bahçesine önceki yıllarda geldiğini, bu yıl izlerini hiç görmediğini anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Ben de incir bahçesi olan bir köylüye, 'Ayı sizin bahçeye girerse bana haber ver, fotokapan kuralım' dedim. Bahçe sahibi Musa Mor, 10 gün önce haber verdi, biz de bahçesine fotokapanı kurduk. Amatör işi bir fotokapan satın aldım ve bahçeye kurdum. İki gün içerisinde ayının bahçeye geldiğini tespit ettik. Görüntüleri inceledikten sonra da bozayının incir yerken görüntülerini elde ettik."