Bilecik'te yaşayan 70 yaşındaki kadın çare bulunamayan ağrılarından beline takılan pille kurtuldu

Yaklaşık 20 sene önce belinde ağrılar hissetmesi üzerine Bilecik'te hastaneye başvuran Oktay'a omuriliğinde kanal daralması teşhisi konuldu. Ameliyat edilen ancak ağrıları geçmeyin Oktay'ın beline vida da yerleştirildi.

Uygulanan tedaviye rağmen belindeki ağrı ve uyuşma şikayetleri devam eden Oktay, Eskişehir'e gelerek başka bir hastanede 6 yıl önce ikinci kez ameliyata alındı. Burada cerrahi vida seviyeleri artırılan Oktay, tekrar kanal daralması ve fıtık için ameliyat oldu.

İki ameliyata rağmen ağrıları tamamen geçmeyen Oktay, kendisinde ciddi boyutta yan etki ve bağımlılık yapma potansiyeline sahip yüksek dozda ilaçlar ve ağrı bölgesine uygulanan bant kullandı.

Tüm bu süreçlere karşın şikayetleri devam etmesi nedeniyle 3'üncü bir ameliyat geçiren Oktay, bu operasyonda da şifa bulamayınca Eskişehir Şehir Hastanesine müracaat etti.

Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Beşir Sürme tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucu Oktay'ın vücuduna halk arasında "omurilik pili" olarak da bilinen ağrı pili takılması kararlaştırıldı.

Genellikle özel sağlık kurumlarında oldukça maliyetli bir şekilde uygulanan ağrı pili ameliyatı, hastanedeki kurul kararının ardından Oktay'a, Sürme ve ekibi tarafından ücretsiz yapıldı.

Selime Oktay, Eskişehir Şehir Hastanesinde aralıklarla uygulanan 2 başarılı ameliyatın ardından beline yerleştirilen ağrı pili sayesinde sağlığına kavuştu.

Ağrılarından kurtulan Selime Oktay, uzun zamandır devam eden rahatsızlığı nedeniyle çok ağrı çektiğini söyledi.

Daha önce 3 kez ameliyat olduğunu fakat bu ameliyatlardan fayda görmediğini ifade eden Oktay, "Beşir hocamız bizi çağırdı. Geldik, muayene etti. 2 kere Eskişehir Şehir Hastanesinde ameliyat oldum. Ondan sonra rahatladım. Şimdi çok iyiyim." dedi.

"Geceleri gündüzleri hiç ağrım olmuyor"

Ağrılarının kendisini gündelik hayatında zorladığını söyleyen Oktay, "Çok iyiyim. Geceleri gündüzleri hiç ağrım olmuyor. Pil takıldı. Allah'ıma bin şükür. Beşir Hocama çok teşekkür ediyorum. Benim gibi bu sıkıntıyı yaşayanlara tavsiye ediyorum. Hiç durmasınlar, gelsinler." diye konuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Beşir Sürme ise ağrı pilinin ilaç, cerrahi ve fizik tedavileri görmüş olmasına rağmen bel ve bacak ağrısı ile uyuşması olan hastalarda kullanıldığını söyledi.

Sürme, ağrı pili ameliyatının iki aşamalı bir cerrahi müdahale olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanın şikayetlerinin bulunduğu yere göre ama sıklıkla sırt bölgesine uyguladığımız omurilik üzerine yerleştirdiğimiz bir elektrot var. Bu elektrotu taktıktan sonra öncelikle bir geçici pil takıyoruz. Bunun maksimum iki haftalık bir test süresi var. Bu süreç içerisinde hastanın şikayetlerinin geçici pili taktıktan sonra verdiğimiz akımlarla ne kadar düzeleceğini tespit ediyoruz. Eğer hasta bu süreçte ağrılarında yüzde 50'den fazla azalma olduğunu beyan ederse o zaman ikinci aşama olan kalıcı pili takıyoruz. Bu ameliyatlar yaklaşık ilk aşama 2 saatlik bir süreç, ikinci aşama yarım saat veya bir saat diyebileceğimiz bir süreçte tamamlanıyor."

"Hastaların tamamen ağrılarından kurtulup ilaçsız bir döneme girmesini hedeflemekteyiz"

Hastaya kalıcı pil taktıktan sonra bir kumanda verdiklerini dile getiren Sürme, şu bilgileri verdi:

"Hastanın ağrılarının bulunduğu yere göre kumandada çeşitli programlamalar ve ayarlar yapıyoruz. Hem ağrının yerine göre belli sinirleri uyarmak suretiyle kumandadan ayarlıyoruz hem de bunun voltaj değerlerini ağrılarının şiddetine göre artırıp azaltabiliyoruz. Hastaların tamamen ağrılarından, uyuşmalarından kurtulup aynı zamanda ilaçsız bir döneme girmesini hedeflemekteyiz. Biz bu eğitimi verdikten sonra hasta yakınları veya hastanın kendisi kumandadan ağrılarının seviyesinin şiddetine göre kendileri de bunu arttırıp azaltabiliyorlar."

Oktay'ın başvurusunun ardından takılan ağrı pili sonrası fayda gördüğünü gözlemlediklerini aktaran Sürme, "Kullandığı ilaçları peyderpey düşmek suretiyle pil programlamalarını yaptık. Hastamız şu an birinci ay kontrolüne geldi. Ağrılarının neredeyse tamamı geçmiş durumda. Uyuşmalarının geçmiş olduğunu öğrendik. Gece artık daha rahat uyuyabildiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.