Bilecik'te "Uygulamalı e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi" verildi

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda, kaymakamlar, BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ve daire müdürleri ile girişimcilerin katıldığı eğitimde, girişimcilerin bu trendi geç olmadan yakalamaları gerektiğini söyledi.

Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde kentteki girişimcilere, üretici derneklerine ve kooperatiflere yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen eğitimde, üretilen el yapımı nitelikli ürünlerin yurt dışı pazarına sunulması yolu ile katma değerinin artması, katılımcıların birer e-ticaret uzmanı haline gelmesi ve Bilecik'in kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Teorik açıdan pazarlama ve sosyal medya yönetimi üzerinden atölye çalışmaları ise ürünlerin fotoğraflarının çekilme yöntemleri, ürünlerin ilgili platformlara yüklenme şekilleri ve dijital pazarlamanın 36 saat olarak planlanan eğitimde, Bilecik markası adına çatı organizasyon ile uygun görülen bir yurtdışı e-ticaret pazarında mağaza açılması ve 100 ürünün belirlenerek, mağazada satışa sunulması yoluyla yeni bir pazar yaratılması amaçlanıyor.