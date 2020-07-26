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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ali Osman A. (43) idaresindeki 16 JBH 85 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına çarptı.
Araçta bulunan ve kazada yaralanan Okan Ü. (23), sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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