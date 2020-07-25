Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kebabın başkenti Adana'da, vatandaşlar mangal satıcılarına akın etti.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle mesire ve piknik alanlarında mangal yakmanın yasaklanması üzerine vatandaşlar, kebaplarını evlerinin balkonlarında pişireceklerini söyledi.

"Günde 100-150 arası mangal satıyoruz"

Kentte uzun yıllardır mangal satışı yapan Ali Ayyıldız, satışların geçen yıla oranla rekor seviyeye ulaştığını belirterek "Koronavirüsün bize etkisi olmadı, hatta satışlarımızı daha da arttırdı. Adanalı mangaldan asla vazgeçmez. En büyük keyifleri kebap yapmak. Günde 100-150 arası mangal, 2 bin-3 bin adet arası şiş satıyoruz" dedi.

Bayrama hazırlık yapmak için şiş ve mangal almaya gelen Mustafa Zümrütçü ise, "Neredeyse her gün mangal yaparız, Adanalı olarak mangaldan vazgeçemeyiz" diye konuştu.