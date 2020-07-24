Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 326. gününe girdi.

"Oğlumu HDP'den istiyorum"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Zümrüt Salim, oğlu Hamza'ya kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti.

"Oğlumu istiyorum. Sonuna kadar bu eyleme devam edeceğiz. Oğlumu HDP dağa göndermiş. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim." diyen Salim, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Salim, "Oğlum Hamza neredeysen çık gel, devlete, adalete teslim ol. 5 yıldır senin hasretini çekiyorum. Seni bekliyorum. O yer senin yerin değil" diye konuştu.

Kardeşi Rahim için oturma eylemi yapan ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de 326 gündür eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Çiftçi, "Kardeşimi HDP kaçırıp, PKK'ya verdi. 320 yıl da geçse buradayım. Kardeşim için buradayım. Kardeşim gelene kadar burada olacağım. Hiçbir yere gitmiyorum." ifadelerini kullandı.