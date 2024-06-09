Az Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.06.2024 14:45

Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bilecik Merkez istikametinden İstasyon istikametine seyir halindeki Rabia A,(19) yönetimindeki otomobil Akasya Altı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak takla attı.

Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

2 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada takla atan otomobilde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yağmur A. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan kazalı aracın akan trafiği engellediği için polis ekipleri yoldan geçen servis aracını durdurdu.

Gençlerin yardımıyla kazalı araç güvenli tarafa çekilerek trafik akışı normale döndü.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
Muş'ta çatıdan kopan sac parçaları 3 araca hasar verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan: Yol kapandı
16:08
Pakistan’da hastane yangını: 5 çocuk öldü
16:02
Köpekler birbirlerine saldırdı, vatandaşlar yoldan geçemedi
15:42
Birlis'te patpat devrildi: 8 yaralı
15:37
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
15:32
Balıkesir'de aranan 15 zanlı yakalandı
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
FOTO FOKUS
6'ncı Etnospor Kültür Festivali son gününde de yoğun ilgi gördü
6'ncı Etnospor Kültür Festivali son gününde de yoğun ilgi gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ