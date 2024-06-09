Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bilecik Merkez istikametinden İstasyon istikametine seyir halindeki Rabia A,(19) yönetimindeki otomobil Akasya Altı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak takla attı.

2 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada takla atan otomobilde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yağmur A. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan kazalı aracın akan trafiği engellediği için polis ekipleri yoldan geçen servis aracını durdurdu.

Gençlerin yardımıyla kazalı araç güvenli tarafa çekilerek trafik akışı normale döndü.