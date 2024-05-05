Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.05.2024 17:53

Bilecik'te sağanak nedeniyle alt geçitte mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Bilecik'te öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te sağanak nedeniyle alt geçitte mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Şiddetli yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı. Yolu trafiğe kapatan trafik ekipleri, sürücülere uyarıda bulundu.

Alt geçitte mahsur kalan bir araç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücü ise iş makinesiyle aracından alındı.

Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Kentin bazı bölgelerinde yollardaki büyük su birikintilerinden dolayı da sürücüler zorlandı. Bazı ev ve iş yerlerine giren sular ise vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Bilecik-Bozüyük kara yolunun İstasyon mevkisinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

Emniyet ve belediye ekipleri, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Bursa'da sokak köpekleri 2 çocuğu hastanelik etti
17:38
İsrail basını: Netanyahu bakanların tehditlerine kabine toplantısında cevap verdi
17:31
İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı oldu
17:50
Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın yavrularını yağmurdan koruduğu anlar kamerada
17:09
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Yelkovan kuşları 7/24 izleniyor
16:51
Kurtulmuş: Yeni anayasa görüşmelerinde ilk tur olumlu bir havada geçti
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu
FOTO FOKUS
İsrail'den Al Jazeera ekibinin bulunduğu otele baskın
İsrail'den Al Jazeera ekibinin bulunduğu otele baskın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ