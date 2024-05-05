Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.05.2024 17:27

Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın garajında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Çamlıca Mahallesi Elagöz Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın garajında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine oluşan yoğun duman bina sakinlerine zor anlar yaşattı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın 2'nci katında yaşayan ve dumandan etkilenen Güzel Topçu ve Hamza Topçu'yu çalışma sonucu binadan çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından garajdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Garajdaki bir motosikletin de zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı anne ve oğlu ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Bursa'da sokak köpekleri 2 çocuğu hastanelik etti
17:38
İsrail basını: Netanyahu bakanların tehditlerine kabine toplantısında cevap verdi
17:31
İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı oldu
17:50
Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın yavrularını yağmurdan koruduğu anlar kamerada
17:09
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Yelkovan kuşları 7/24 izleniyor
16:51
Kurtulmuş: Yeni anayasa görüşmelerinde ilk tur olumlu bir havada geçti
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu
FOTO FOKUS
İsrail'den Al Jazeera ekibinin bulunduğu otele baskın
İsrail'den Al Jazeera ekibinin bulunduğu otele baskın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ