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Güncel
AA 04.12.2023 10:36

Bilecik'te park halindeki iki araca çarpan otomobil ardından şarampole devrildi

Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te park halindeki iki araca çarpan otomobil ardından şarampole devrildi

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde park halinde bulunan Fatma Ö. yönetimindeki otomobil iddialara göre fren yerine gaza basında önünde park halinde bulunan otomobile çarptı. Park halindeki otomobil ise önünde bulunan otomobile çarptı.

Direksiyon hakimiyeti kaybeden otomobil kaldırıma çıkarak önce demir parmaklıkları ardından yaklaşık 15 metre aşağıya şarampole devrildi. Devrilen otomobil ağaçlara takılı kaldı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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