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Güncel
AA 11.07.2023 13:51

Bilecik'te metruk binada mahsur kalan köpek ve yavruları kurtarıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde metruk binada mahsur kalan köpek ve yavruları kurtarıldı.

Bilecik'te metruk binada mahsur kalan köpek ve yavruları kurtarıldı

Camikebir Mahallesi Çobandere mevkisindeki metruk binadan köpek seslerinin geldiğini duyan çevredekiler, durumu hayvan hastanesi görevlilerine bildirdi.

Osmaneli Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimleri, metruk binanın zemin katındaki boşlukta sıkışan köpek ve 6 yavrusunu kurtardı.

Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen sahipsiz köpek ve yavruları tedaviye alındı.

Merkezin sorumlusu Erhan Özsoy, köpekleri kurtardıktan sonra bakımlarını da yaptıklarını söyledi.

Özsoy, "Anne köpeğimizde uyuz başlangıcı var. İğnelerini yaptık. Köpeğimizi ve yavrularını barınağımızda bir müddet misafir edeceğiz. Tedavileri tamamlandıktan sonra doğal ortama tekrar bırakacağız. Vatandaşlarımızın bu tür konularda ihbarda bulunması önemli. Bizler gibi onlar da bir can taşıyor." dedi.

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