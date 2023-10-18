Bilecik'te kömür tozu yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı

Cihan K. idaresindeki kömür tozu yüklü kamyon, Bilecik-Bozüyük kara yolunda devrildi.
Kazada, sürücü ile kavşakta servis beklerken kaşına parça isabet eden Aslı A. yaralandı.
Kamyondaki çimento ham maddesi olarak kullanılan kömür tozları ise çevreye saçıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlanırken, kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.