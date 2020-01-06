Güncel
Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor06 Ocak 2020 Pazartesi 10:11 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:12
Bilecik'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
[Fotoğraf: AA]
Kent genelinde sabah başlayan yağış nedeniyle iş yerlerine ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekti.
Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla süreceği konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA