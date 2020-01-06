Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 10, ilçelerden Divriği'de 28, Gemerek'te 6, Gürün'de 12, İmranlı'da 45, Kangal'da 10, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 1, Ulaş'ta 3 ve Zara'da 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan il merkezinde ise soğuk hava etkili oluyor.

Kaynak: AA