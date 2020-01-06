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Sivas'ta kar nedeniyle 150 köye ulaşım sağlanamıyor06 Ocak 2020 Pazartesi 10:03 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:04
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 10, ilçelerden Divriği'de 28, Gemerek'te 6, Gürün'de 12, İmranlı'da 45, Kangal'da 10, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 1, Ulaş'ta 3 ve Zara'da 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan il merkezinde ise soğuk hava etkili oluyor.
Kaynak: AA