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Güncel
AA 15.10.2023 16:12

Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden biri, hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü

Dün, Zeki S. yönetimindeki kamyon ile Mustafa Saçkesici idaresindeki otomobilin Gülümbe Rampası mevkisinde çarpışması sonucu ağır yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Saçkesici, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali S. ve Tenzile S. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Vezirhan istikametine giden Zeki S. yönetimindeki kamyon ile Bilecik istikametine giden Mustafa Saçkesici idaresindeki otomobil, Gülümbe Rampası mevkisinde çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali S. ve Tenzile S. yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Bilecik Trafik Kazası
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