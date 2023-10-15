Isparta’daki feci kazada ölü sayısı 5’e yükseldi

Kaza, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde meydana geldi.

Bayram Ali Ergin (35) idaresindeki otomobil ile M.D’nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir Ergin (35) ve Züleyha Çetin’in (8) olay yerinde hayatını kaybettiği, kamyonet sürücüsü M.D. ve otomobildeki Azerbaycan uyruklu Semira R. (43) ile Zilan K. (16) ve Mustafa Ali E.’nin (42) ağır yaralandığı belirlendi.

Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semira R. ile Isparta Şehir Hastanesinde tedavi gören Zilan K.’nin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.