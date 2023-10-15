Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.10.2023 15:31

Isparta’daki feci kazada ölü sayısı 5’e yükseldi

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ağır yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Isparta’daki feci kazada ölü sayısı 5’e yükseldi

Kaza, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde meydana geldi.

Bayram Ali Ergin (35) idaresindeki otomobil ile M.D’nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir Ergin (35) ve Züleyha Çetin’in (8) olay yerinde hayatını kaybettiği, kamyonet sürücüsü M.D. ve otomobildeki Azerbaycan uyruklu Semira R. (43) ile Zilan K. (16) ve Mustafa Ali E.’nin (42) ağır yaralandığı belirlendi.

Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semira R. ile Isparta Şehir Hastanesinde tedavi gören Zilan K.’nin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

ETİKETLER
Isparta Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
Kimlik fotoğrafının bulunduğu mesaja inandı, 750 bin lira dolandırıldı
15:57
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü
15:34
İsrail Savunma Bakanı Gallant, ülkeyi ziyaret eden Amerikalı senatörlerle görüştü
15:50
Bakan Kacır: Çabamız, bir an evvel Filistin'de, Gazze'de acının son bulması
15:28
Bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı
15:25
Bakan Tunç'tan Gazze için harekete geçme çağrısı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sonrası yollar göle döndü
Hatay'da sağanak sonrası yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ