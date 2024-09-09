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Güncel
AA 09.09.2024 09:14

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yenişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Yunus Ş. (29) yönetimindeki otomobil ile Pelitözü istikametinden Yenişehir kara yolu istikametine seyir halindeki Mustafa E. (78) idaresindeki otomobil Pelitözü kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Süheyla İ. E. (71), Merve Ş. (26) ve Doruk Ş. (1) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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