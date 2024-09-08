Az Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.09.2024 17:57

Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada, olaya müdahale eden polis memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı

Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin yanında D.A, E.A, B.U. ile önceden aralarında husumet bulunan İ.A. (17) ve kardeşi A.A. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. ve kardeşi A.A. ile kavgaya müdahale eden polis memuru E.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan D.A, E.A. ile B.U'yu gözaltına aldı.

Ayağından yaralanan polis memuru E.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Osmaniye ve Adana'nın bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Kurtulmuş'tan 'Narin' için taziye mesajı: Adaletin tecellisinin takipçisi olacağız
18:02
İş ortamının kapasitesi "yapısal adımlar" ve "dijital dönüşüm" ile geliştirilecek
17:43
Boeing, 33 bin işçinin greviyle karşı karşıya kalmamak için sendikayla anlaştı
17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin’i katledenlerin mutlaka hesap vermesini sağlayacağız
17:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonunda 264 milyar dolar ihracat bekliyoruz
16:56
Sudan'daki savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ