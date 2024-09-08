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Güncel
AA 08.09.2024 17:31

Burdur'da trafikte çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Burdur'da trafikte çıkan kavgada bıçakla ve demir sopayla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da trafikte çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Armağan İlci Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobili kullanan Serkan C. (44) ile  diğer otomobilin sürücüsü Berkant Ö. (24) arasında "hızlı ve tehlikeli araç kullanma" iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak ve demir sopaların da kullanıldığı kavgada Serkan C, oğulları Hasan Şahin C. (16) ve Metin C. (20) ile Berkant Ö. ve yanındaki Cansu A. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu A, Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan Berkant Ö. gözaltına alındı.

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