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Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bilecik'te alınan bilgiye göre, Arif S. yönetimindeki 11 AAE 595 plakalı otomobil ile Fadıl G. idaresindeki 43 BH 315 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda bulunan Otogar kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan Arif S. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: bilecik trafik KazasıSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:59
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