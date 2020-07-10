Haber Giriş: Kaynak: AA
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde çevre temizliği yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yapılan çevre temizliğinde maskelerin rastgele atıldığı görüldü.
"Mavi Bayrak Akdeniz Ülkeleri Haftası" kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mavi Bayraklı Konyaaltı EKDAĞ Halk Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, maske, plastik ve metal atıklar ile izmarit toplandı.
Katılımcılar "temiz çevre" mesajı verip, plajda toplanan atıkları sergiledi. Etkinlikle, atıkların denizlere, plajlara verdiği zararı gösterilmesi, insanların bilinç düzeylerinin artırılması hedefleniyor.
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