Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 26-31 Mayıs tarihileri arasında Bilecik, Eskişehir, Bursa ve Kütahya'da hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bilecik'te bugün 29 derece olan hava sıcaklığı hafta sonu 35 olması beklenirken, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü oluşması muhtemel güneş çarpması vakaları için vatandaşları uyardı.