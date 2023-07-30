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Güncel
AA 30.07.2023 13:47

Bilecik’te dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın onayıyla artan maliyetler nedeniyle şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Bilecik’te dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Yapılan zamdan sonra şehir içi dolmuş ücretleri şu şekil oluştu; öğrenci ücreti 6,50 liradan 11 liraya, tam ücret ise, 8 liradan 13 liraya yükseltildi.

Kent merkezinde Gölpark’ta tam ücret, 17 lira, öğrenci ücreti 15 lira, Yüksek Hızlı Tren’de şehir merkezine tam ücret 17 lira, öğrenci ücreti 15 lira, Şehirler Arası Otobüs Terminalinden kent merkezine tam ücret 17 lira, öğrenci ücreti ise 15 lira, Küplü-Başköy tam ücret 17 lira, öğrenci 15 lira, Aşağıköy tam ücret 15 lira, öğrenci 13 lira, Gülümbe tam ücret 15 lira, öğrenci 13 liraya yükseldi.

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