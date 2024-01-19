Bilecik'te 39 bin öğrenci karne aldı

Bilecik'te 193 okulda 39 bin 367 öğrenci karnelerini alırken, 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline başlayacaklar.



Bilecik 2 bin 766 öğretmenin elinden karnesini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Birinci sınıf öğrencilerine hediyelerini ve karnelerini takdim edilirken, en çok onlar sevindi. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.