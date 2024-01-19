Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.01.2024 16:43

Bilecik'te 39 bin öğrenci karne aldı

Bilecik'te 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son bulmasıyla 39 bin 367 öğrenci karne aldı.

Bilecik'te 39 bin öğrenci karne aldı

Bilecik'te 193 okulda 39 bin 367 öğrenci karnelerini alırken, 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline başlayacaklar.

Bilecik 2 bin 766 öğretmenin elinden karnesini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Birinci sınıf öğrencilerine hediyelerini ve karnelerini takdim edilirken, en çok onlar sevindi. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
Kars’ta 622 konut satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:26
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
17:14
Antalya'da heyelan: 2 katlı ev çöktü
17:07
Yarıyıl tatilinde depremzede çocuklar için etkinlikler düzenlenecek
16:49
İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Allahuekber Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
Allahuekber Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
FOTO FOKUS
İsrail güçleri, TRT Haber'i Mescid-i Aksa'ya almadı
İsrail güçleri, TRT Haber'i Mescid-i Aksa'ya almadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ