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Güncel
İHA 19.05.2023 11:34

Bilecik'te 3 kişinin öldüğü kazada araç sürücü tutuklandı

Bilecik'te park halindeki bir aracın gölete uçması sonucu 1'i çocuk 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada araç sürücüsü tutuklandı.

Bilecik'te 3 kişinin öldüğü kazada araç sürücü tutuklandı

Olay Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü Beşgöller mevkiinde meydana gelmişti.

Park halinde olan ve içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gölede uçtu. Araç içinde bulunan Yunus K. ve Ertan U. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, araç içinde bulunan Deryanur Mete (24), Yüksel Berk Mete (5) ile Nazar Ağaçdelen (19) hayatlarını kaybetmişti.

Olayla ilgili Yunus K. ve Ertan U. ikili gözaltına alınırken, Ertan U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yunus K. ise ilk ifadesinin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na getirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme' suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi kapalı cezaevine gönderildi. 

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