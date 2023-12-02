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Güncel
İHA 02.12.2023 17:13

Bilecik'te 208 çiftçiye 10 ton yonca tohumu verildi

Bilecik'te düzenlenen törenle, 208 çiftçiye 10 ton sertifikalı yonca tohumu verildi.

Bilecik'te 208 çiftçiye 10 ton yonca tohumu verildi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Genel Meclis Üyesi Vekili Zeki Kayadelen, PTT Baş Müdürü Serhat Bozkurt, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve çiftçilerin katılımları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen Yonca Tohumu Dağıtım Töreni'nde Tarım ve Orman Bakanlığı destekli 10 ton sertifikalı yonca tohumluğu dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında toplam 208 çiftçiye hibe desteği sağlandı. Vali Aygöl yaptığı konuşmada, "Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve çiftçilerimize hayırlı bereketli bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyorum. Memleketimizin her karış toprağına emekleriyle hayat veren çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Bu proje ile hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin girdi maliyetlerine katkıda bulunmayı ve hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılayarak et ve süt verim kabiliyetini arttırılması amaçlandı. 

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