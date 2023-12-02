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Güncel
AA 02.12.2023 16:55

Mardin'de "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği gerçekleştirildi.

Mardin'de "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte TOKİ İlkokulu öğrencileri halat çekme, körebe, seksek, ip atlama gibi oyunlar oynadı.

Etkinliğe Mardin Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Dursun, Okul Sporları Şube Müdürü Abdullah Yalçın ve Kızıltepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Akdağ, okul idarecileri, öğretmen ve veliler katıldı.

Mardin Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Dursun, çocuklara geleneksel oyunları hatırlatmak istediklerini kaydetti.

Geleneksel Çocuk Oyunları ve Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizm Oyunları talimatları doğrultusunda çocukların erken yaşta sporla tanışması, geleneksel oyunları hatırlatma ve sportif yeteneklerini ortaya çıkarmaları adına 10 ilçede 25 bin öğrenciye etkinliklerin ulaştırılması hedefleniyor.

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