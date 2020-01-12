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Bilecik'in bazı köylerinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı12 Ocak 2020 Pazar 15:46 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 15:46
Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiliyor.
[Fotoğraf: AA]
Kent merkezine yakın köyler, birkaç gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Yağışın kesilmesinin ardından hem havanın daha da soğuması hem de kalınlığı 1 metreye yaklaşan kar köylülere zor anlar yaşatıyor.
Kapaklı köyünde vatandaşlar, insan boyunun yarısını bulan kar kütlelerinde yürümekte zorlanıyor.
Bazı köylüler ise karda oynayarak, kışın keyfini çıkarıyor.
Kaynak: AA