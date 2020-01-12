Kent merkezine yakın köyler, birkaç gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Yağışın kesilmesinin ardından hem havanın daha da soğuması hem de kalınlığı 1 metreye yaklaşan kar köylülere zor anlar yaşatıyor.

Kapaklı köyünde vatandaşlar, insan boyunun yarısını bulan kar kütlelerinde yürümekte zorlanıyor.

Bazı köylüler ise karda oynayarak, kışın keyfini çıkarıyor.

Kaynak: AA