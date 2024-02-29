Beytüşşebap'ta 3 metrelik karda zorlu mesai

Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan 6 ailenin kullandığı 45 kilometrelik yolu açmak İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar çıktığı 2235 rakımlı yaylada iki dozerle yol açan ekipler, 10 gün sonra köye ulaşabildi.

Ağır iş makinalarıyla yolları açan ekipler, tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yaz aylarında binlerce göçeri ağırlayan Faraşin Yaylası'nda kış aylarında da kalan 6 aile için devlet bütün imkanlarını seferber ediyor.

Dozer operatörü İrfan Cin, Kaymakam Kemal Ülkü ve şef Cihat Akdağ'ın talimatlarıyla ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan köyün yolunu açmaya çalıştıklarını söyledi.

Günlerdir çalışmalarının devam ettiğini belirten Cin, köyün girişine vardıklarını, kar ve tipi nedeniyle yavaş ilerlediklerini kaydetti.