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Güncel
AA 12.03.2024 15:02

Beyşehir'de doğa yürüyüşleri yapılıyor

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'nun 2024 yılı doğa yürüyüşü etkinlikleri devam ediyor.

Beyşehir'de doğa yürüyüşleri yapılıyor

İlçede etkinliklere katılan doğa tutkunları, Beyşehir ve Derebucak ilçesinin doğal güzellikleri ile tarihi mekanlarında buluştu.

Hem doğa yürüyüşü yapan doğa severler hem de gezdikleri mekanları gelen ilkbahar mevsiminde yakından görme imkanı buldu.

Katılımcılar, Beyşehir’in Adaköy, Akçabelen ile Derebucak’ın Pınarbaşı ve Çamlık gibi ünlü yerleşim merkezlerindeki doğal alanları ziyaret etti.

Doğanın tadını doyasıya çıkaran doğa tutkunları, baharla birlikte açan çiçeklerle de fotoğraf çektirdi.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, toprağın uyanışı ve baharın ilk açan çiçeklerini görme imkanı buldukları son etkinliğe katılan doğa severlere teşekkür etti.

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