Akçabelen Mahallesinde çobanlık yapan Durmuş Çetin, koyun sürüsünü dağlık alanda otlatırken büyük bir istiridye mantarı gördü.

Mantarın terazide, 5 kilo 150 gram ağırlığına sahip olduğu belirledi.

Çetin, gazetecilere, mantarı yıkılmış bir ağacın yanında bulduğunu söyledi.

İlk defa bu büyüklükte mantar bulduğunu dile getiren Çetin, "Merak edip kilogram ağırlığını öğrenmek için köy meydanına getirdim. Gören herkesin ilgisini çekti, şaşırdılar. Hep birlikte mantarla hatıra fotoğrafı çektirdik. Tarttık, 5 kilo 150 gram ağırlığındaydı. Bu doğal ortamında kendiliğinden yetişen istiridye mantarları kat kat şekliyle ağaçlarda olur, bölgemizde 'atar mantarı' deriz. Bazı yerlerde 'ağaç mantarı' ya da 'dalak' derler" ifadesini kullandı.