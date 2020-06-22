Olta tutkunlarına İçerişehir Mahallesi’ndeki Beylerbeyi Konağı ile Beyşehir Öğretmenevi arasındaki sahil şeridi ile Karaburun plajı mevkisi serbest zamanda dahil olmak üzere amatör avcılığa kapatıldı.

Olta avcılığına yasak getirilen alanlar arasında balıkçı barınakları ve limanlar, İzcilik Kampı alanı, su alımı pompaları ve 300 metre çevresi, Üstünler Adası’nın Karaburun plajına bakan tarafı ve plajla ada arasında kalan koy, göle dökülen Sarıöz deresi, Huğlu Boğaz deresi, Derebucak baraj deresi ve Yeşildağ Büyükçay deresi vb. dere ağızları yer alıyor. Bunun dışındaki alanlarda ise olta avcılığı yapılabilecek.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ilgili kararına ilişkin yazısı göle sınırı olan tüm kaymakamlıklara ve belediye başkanlıkları ile kolluk kuvvetleri ve milli parklar şefliklerine de gönderilirken, konunun bu şekilde takibinin yapılması istendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya da konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Haziran’da su ürünleri av yasağının sona ermesiyle birlikte Beyşehir Gölü’nde amatör sportif olta avcılığının da tamamen serbest hale geldiğini söyledi.

Bu yıl Beyşehir Gölü’nde sportif olta balıkçılığı yapacak alanların yeniden belirlendiğini ve sınırının genişlediğini belirten Kaya, "Bu yasak alan dışındaki yerlerde sportif olta avcılarımız belirtilen kurallar çerçevesinde olta balıkçılığı yapabileceklerdir." dedi.