Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince, ilçe genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takmaya özen gösterdiği görüldü.

Maskesini uygun şekilde takmayanları uyaran ekipler, maske takmayanlara ise 900 lira idari para cezası uyguladı.

Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezi, belde ve köylerde dışarı çıkıldığında maske takma zorunluluğunun devam ettiği belirtilerek, kurallara uymayanlara 900 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Belediye hoparlörlerinden de gün boyu vatandaşların maske takmaları konusunda anonslar yapıldı.