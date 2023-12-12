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Güncel
AA 12.12.2023 17:38

Beypazarı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.

Beypazarı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

İlçeye bağlı Uşakgöl Yaylasında etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Yaylada yaşayan vatandaşlardan Abdullah Öztürk, kar düşmeden 1 gün önce köye indiklerini belirtti.

Her yıl yaylada kar düşene kadar beklediklerini anlatan Öztürk, "Peynirimizi, tereyağımızı, torba yoğurdumuzu, keşirimizi yaylada yaparız. Kar biraz geç düştü ve köye geldik. Ama yukarılar bembeyaz oldu. Yaz aylarını yaylada geçiriyoruz. Kışa girmeden yayladan ineklerimizi, koyunlarımızı araçlara yükleyerek mahalleye döneriz. Yaylanın tadı başka oluyor. Karın yağmasıyla yayla daha bir güzelliğe büründü."

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