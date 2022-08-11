Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, nüfusun giderek yaşlandığını ve ebeveynlerin kendi başına yaşadığını belirtti.

Bu durum karşısında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde yaşlı bakım kursu açıldığını ve kursa 20 kursiyerin katıldığını duyudu.