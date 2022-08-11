Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda yaşlı bakım kursu açıldı
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yaşlı bakım kursu açıldı.
Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, nüfusun giderek yaşlandığını ve ebeveynlerin kendi başına yaşadığını belirtti.
Bu durum karşısında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde yaşlı bakım kursu açıldığını ve kursa 20 kursiyerin katıldığını duyudu.
Etiketler: Ankara
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