Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'deki orman yangını söndürüldü
[Temsili fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Mayıslar Mahallesi Çatmalı mevkisinde ormanlık alanda yıldırım nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: Orman Yangını Eskişehir
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